Idris Elba: l'attore è stato eletto uomo più sexy del mondo

Nel suo nuovo numero mensile, la celebre rivista People ha dedicato la sua cover all'attore britannico Idris Elba, eletto come uomo più sexy del mondo per il 2018.

L'attore di Luther, Thor e Pacific Rim, classe 1972, ha condiviso la cover della rivista sul suo account Instagram, cogliendo l'occasione per lanciare un importante messaggio relativo alle elezioni di metà mandato.

"Chi l'avrebbe mai pensato!" ha scritto Elba nella didascalia di accompagnamento al posto. "Grazie a @People e a tutti i fan per avermi nominato #SexiestManAlive. Non dimenticate di assicurarvi la vostra copia della rivista questa settimana. Sono onorato e grato per il riconoscimento. Ma ciò che è ancora più importante è il vostro voto nelle prossime elezioni midterm. Il tuo voto può fare la differenza!"

Elba ha superato una lunga e agguerrita concorrenza, ereditando il titolo di Uomo Più Sexy Del Mondo dal cantante country Blake Shelton, vincitore della "competizione" nel 2017.

Nel corso della sua carriera Elba ha preso parte ad alcuni dei film più celebri degli ultimi anni, come Prometheus, la saga del Marvel Cinematic Universe e Star Trek Beyond. Ultimamente, si era vociferato che avrebbe ereditato il ruolo di James Bond dopo il già annunciato addio di Daniel Craig, ma invece affronterà Dwayne Johnson e Jason Statham nel primo spin-off di Fast & Furious, Hobbs and Shaw.