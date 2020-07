Idris Elba ammette: 'Razzismo? Lo subisco da quando respiro, con il successo non migliora'

Si tende spesso a commettere l'errore di credere che il successo fornisca una qualche immunità dai problemi dei comuni mortali, ma bastano le parole di un Idris Elba a far crollare il castello di carta: l'attore ha parlato delle sue esperienze con la mentalità razzista e di quanto questa non faccia sconti neanche alle star di Hollywood.

La star di Luther ha ammesso di aver cominciato a fare i conti con il razzismo praticamente da quando ha memoria, e che nulla sia cambiato nonostante la fama ed il successo: "Equivale a chiedermi da quanto tempo respiro" ha risposto l'attore a chi gli chiedeva da quanto tempo si scontri con questo tipo di mentalità.

I suoi stessi genitori, stando a quanto raccontato da Elba, gli spiegarono sin da subito che per avere successo avrebbe dovuto "essere due volte più bravo dei bianchi", per poi proseguire: "Il successo non ha significato la fine del razzismo contro di me. Quello resta con te sempre, non importa quanto successo tu abbia o quanto tu riesca a rompere il sistema" ha spiegato l'attore.

Proprio il razzismo sarebbe inoltre uno dei motivi per i quali Idris Elba si è detto scoraggiato a vestire i panni di James Bond in un futuro film della saga.