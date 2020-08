Idris Elba ci aggiorna sul film di Luther: 'Si farà, e sarà più coraggioso'

Dopo aver sorpreso tutti con l'annuncio del film di Luther, l'attore protagonista Idris Elba torna sulla questione, confermando quanto detto e anticipando alcune sorprese.

Ha avuto modo di parlare con la stampa dopo la cerimonia dei BAFTA, che l'ha visto ricevere un prestigioso Special Award: "Ho sempre sostenuto che mi sarebbe piaciuto vederlo in un film, e credo proprio che è lì che siamo diretti: faremo un film. E non vedo l'ora che succeda... sta succedendo davvero!".

Non sembrano esserci più dubbi: rivedremo il controverso detective londinese in un film vero e proprio, e l'attore ha poi rivelato di esserne particolarmente entusiasta: "Con i film non ci sono limiti. Puoi permetterti di essere un po' più coraggioso con le storyline, un po' più internazionale, e portare tutto su una scala maggiore. Ma John Luther sarà sempre John Luther".

Per chi ha seguito le sue indagini sul piccolo schermo, le parole di Elba potrebbero essere molto interessanti. La serie è sempre stata attenta alla psicologia dei personaggi, al pragmatismo del protagonista e ai demoni che si porta dentro, ma chissà che questo non sia l'avvio di qualcosa di ancora più grande, con intrighi internazionali e trame più ampie.

Per avere un'idea delle atmosfere in cui la serie è immersa, ecco il trailer della quinta stagione di Luther.