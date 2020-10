Idris Elba affronterà un leone nel suo prossimo film: tutti i dettagli del thriller Beast!

Se il vostro sogno, per qualche ragione, è sempre stato quello di vedere Idris Elba lottare contro un leone, guarda caso oggi possiamo accontentarvi: o per lo meno ci ha pensato la Universal Pictures con il suo nuovo annuncio ufficiale.

Nella notte è stato infatti confermato che l'attore di Luther e Prometheus sarà il protagonista di Beast, un thriller di sopravvivenza diretto da Baltasar Kormakur. Basata su un'idea originale di Jaime Primak-Sullivan, la sceneggiatura è stata scritta da Ryan Engle, che ha lavorato al film Rampage con protagonista Dwayne Johnson. Sebbene i dettagli della storia vengono tenuti nascosti, è stato reso noto che il film sarà ambientato nella savana ed è stato paragonato a The Shallows con Blake Lively, thriller di sopravvivenza nel quale una surfista rimaneva bloccata su uno scoglio circondato da uno squalo.

Will Packer e James Lopez produrranno attraverso la loro Will Packer Productions. Kormakur produrrà attraverso i suoi RVK Studios. Primak-Sullivan sarà il produttore esecutivo.

Ricordiamo che recentemente Elba, che ha recitato in Fast & Furious Presents: Hobbs e Shaw per la Universal, arriva dal debutto al Toronto Film Festival del dramma Concrete Cowboy e l'anno prossimo lo vedremo nei panni di Bloodshot nel cinecomic DC Films di James Gunn, The Suicide Squad.

Per altri approfondimenti ecco il trailer di The Suicide Squad.