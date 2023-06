Indiana Jones, Ke Huy Quan su Harrison Ford: 'Se amo la recitazione è grazie a lui'

Poche volte abbiamo visto a Hollywood uno sguardo colmo di gratitudine quanto quello che Ke Huy Quan rivolge a Harrison Ford ad ogni loro incontro: la situazione non è cambiata durante la premiere di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, con la star di Everything Everywhere all at Once che ha voluto ribadire la sua ammirazione per il collega.

Mentre la critica si divide su Indiana Jones il Quadrante del Destino, infatti, l'ex-star de I Goonies ha voluto ancora una volta ricordare a tutti quanto l'aver preso parte a Indiana Jones e il Tempio Maledetto abbia fatto nascere in lui quell'amore smodato che dura ancora oggi per il cinema e la recitazione.

"Ogni volta che lo vedo... Lui è un uomo così gentile, così umile. E la ragione per cui amo così tanto la recitazione è lui e tutto ciò che abbiamo fatto in Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Quindi eccoci qui, tutti questi anni dopo. Non riesco a contenermi, tutte le volte che vedo lui o George [Lucas] o Steven [Spielberg] devo dargli un grande abbraccio, perché mi hanno cambiato la vita" sono state le sue parole.

Uno stato d'animo più che comprensibile, non trovate? Gratitudine e ricordi a parte, comunque, ecco perché secondo James Mangold ringiovanire Harrison Ford non è qualcosa su cui puntare per il futuro di Indiana Jones e del cinema.