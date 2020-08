Le Idi di Marzo, il rifiuto di DiCaprio e i riferimenti a Obama: i retroscena sul film

Questa sera su Rai 5 va in onda Le Idi di Marzo, dramma politico diretto da George Clooney che vede nel cast anche Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti e Evan Rachel Wood. La pellicola è basata sull'opera teatrale Farragut North di Beau Willimon.

Nel film, il giovane guru della comunicazione Stephen Meyers inizia a lavorare per il promettente candidato delle primarie presidenziali del Partito Democratico. Lavorando per il candidato, il governatore Mike Morris, il giovane addetto stampa scoprirà i lati oscuri della politica americana.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi le curiosità da non perdere sul dietro le quinte de Le Idi di Marzo:

Il cast del film sarebbe potuto essere molto diverso: Brad Pitt è stato ingaggiato come Paul Zara prima di essere sostituito da Hoffman. Leonardo DiCaprio ha rifiutato il ruolo di Stephen Meyers, ma è rimasto nel progetto come produttore esecutivo. Infine, prima di scegliere Gosling, la produzione ha considerato per la parte anche Chris Pine.

La frase "Non mi interessa se è vero. Voglio solo sentirglielo negare", pronunciata da Meyers in riferimento ad una presunta dichiarazione dell'avversario di Morris, è un riferimento ad una celebre dichiarazione attribuita al presidente Lyndon B. Johnson.

Il titolo "Le Idi di marzo", voluto dallo stesso Clooney, richiama il giorno in cui fu assassinato Giulio Cesare (il 15 marzo).

I manifesti della campagna di Morris sono ispirati all'iconico poster "Hope" realizzato da Shepard Fairey per la campagna di Barack Obama .

. Tre membri del cast sono vincitori di un premio Oscar (George Clooney, Philipp Seymour Hoffman e Marisa Tomei), mentre altri due hanno ottenuto una nomination (Ryan Gosling e Paul Giamatti).

Molti sostenitori di Morris mostrano dei cartelloni con la scritta "I Like Mike": si tratta di un riferimento slogan "I Like Ike" popolare quando Dwight Eisenhower era presidente.

Qui potete trovare la nostra recensione de Le Idi di Marzo. Per altre notizie, vi lasciamo ai dettagli sul nuovo film diretto da George Clooney per Amazon.