L'ideatore di John Wick adatterà A Darker Shade Of Magic per il grande schermo

Periodo alquanto produttivo per la scrittrice V.E. Schwab: dopo l'annuncio dell'adattamento televisivo di una delle sue saghe fantasy, The Archived, ora è il turno di A Darker Shade Of Magic, questa volta sul grande schermo. A scrivere la sceneggiatura della pellicola, l'ideatore di John Wick, Derek Kolstad.

A Darker Shade Of Magic, una delle opere più popolari della prolifica autrice, sarà prodotto da Sony Pictures, in collaborazione con la Original Film di Neal Moritz e la G-Base di Gerard Butler e Alan Siegel.

Come riporta Variety, "il libro è ambientanto nella Londra di quattro mondi paralleli, ognuna diversa dall'altra e governata da poteri magici e monarchie differenti. C'è la Londra Grigia, dove è stato fatto credere alla gente che la magia sia solo un mito; la Londra Rossa, dove la magia cresce rigogliosa; la Londra Bianca, dove la magia è usata dai suoi sovrani contro il popolo; e la Londra Nera, dove la magia ha corrotto il mondo e le persone che vi abitano oltre ogni immaginazione".

Kolstad, dopo il successo della saga di John Wick con protagonista Keanu Reeves (che tornerà anche per un quarto capitolo), è stato ingaggiato anche dai Marvel Studios per scrivere la sceneggiatura della serie di Disney+, The Falcon and The Winter Soldier, e ha in cantiere numerosi altri progetti, incluso The Man From Nowhere per New Line.

