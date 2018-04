Ideal Home: Paul Rudd e Steve Coogan nel trailer della stralunata commedia

Icon Film Distribution ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Ideal Home, nuova commedia con protagonista l’affiatata coppia formata da Paul Rudd e Steve Coogan.

Questa sarà la terza volta che i due attori appariranno insieme in un film, dopo aver già condiviso lo schermo nel primo Una notte al museo e nella commedia Quell’idiota di nostro fratello. Diretto da Andrew Fleming, il film non ha ancora una data di distribuzione negli Stati Uniti, ma verrà presentato in anteprima assoluta al Mardi Gras Film Festival 2018 e arriverà nelle sale australiane il prossimo 21 giugno.

La pellicola racconta di Erasmus e Paul, una coppia gay parecchio litigiosa la cui vita viene stravolta quando un ragazzino di dieci anni si presenta alla loro porta affermando di essere il nipote del primo. Né Paul, né Erasmus, tuttavia, sono pronti a rinunciare al loro stravagante stile di vita per essere genitori e assumersi le loro responsabilità, ma forse questo bambino ha una cosa o due da insegnare loro su quelli che sono i veri valori della vita e della famiglia.

Ricordiamo che Paul Rudd fa parte dell’immenso cast di uno dei film più attesi dell’anno, ovvero Avengers: Infinity War, il quale arriverà nelle sale di tutto il mondo il 25 aprile 2018. Coogan, invece, lo rivedremo nei panni di Stan Laurel nel biopic sulla coppia Stanlio e Ollio al fianco di John C. Reilly e nella nuova avventura del personaggio dello speaker radiofonico Alan Partridge.