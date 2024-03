Questo iconico vestito di Marilyn Monroe è stato venduto ad una cifra assolutamente folle

Dopo la vendita dell'iconica porta del Titanic, protagonista di una famosa scena con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, torniamo a parlare di cifre astronomiche anche per un celebre vestito di Marilyn Monroe, che in queste ore è stato al centro di una grossa asta.

Una serie di oggetti da collezione di Marilyn Monroe e Hugh Hefner sono stati venduti all'asta durante il fine settimana, tra cui un abito rosa Pucci indossato dall'attrice e una giacca da camera e pantofole indossate dal fondatore di Playboy. L'asta, durata tre giorni, si è conclusa sabato, e ha visto l'abito Pucci in jersey di seta a maniche lunghe battuto per la bellezza di 325mila dollari: si tratta di un record assoluto per un abito Pucci venduto all'asta, secondo l'organizzatore dell'evento Julien's Auctions.

Durante l'evento, sono state vendute anche uno spazio nella cripta del mausoleo al Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary a Los Angeles, situato vicino ai luoghi di riposo di Hugh Hefner e Marilyn Monroe, per 195mila dollari; una lapide dalla cripta di Marilyn Monroe, per 88mila dollari (il contatto costante da parte dei fan ha portato ad una lieve usura, costringendola alla sostituzione); un set di camicia da notte, pantofole, pigiama e pipa da tabacco bordeaux di Hefner (13mila dollari); e un letto circolare realizzato su misura per Hefner come backup del suo letto principale nell'originale Playboy Mansion di Chicago (13mila dollari).

Recentemente, Marilyn Monroe è tornata in vita grazie a Digital Marilyn, una IA all'avanguardia presentata al South by Southwest Film Festival.

