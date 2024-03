Sì, l'iconico selfie di Ellen DeGeneres agli Oscar ha appena compiuto 10 anni

Ci sono cose che hanno il potere di farci sentire incredibilmente vecchi tutto d'un tratto: scoprire che un evento che sembrava accaduto ieri risale ormai a un decennio fa, ad esempio! È il caso, in effetti, di una delle foto più iconiche scattate dalle parti di Hollywood nel corso degli ultimi anni: sì, stiamo parlando di QUEL selfie!

Era infatti il 2014 quando, con la moda del selfie esplosa a livello mondiale solo poco tempo prima, l'allora host della Notte degli Oscar Ellen DeGeneres decise di imbracciare lo smartphone per scattare una foto che avrebbe fatto il giro del mondo in pochi istanti: un selfie che, in effetti, risulta ancora oggi contenere quanto di meglio Hollywood possa offrire.

Dall'immortale Meryl Streep al Bradley Cooper in gara anche quest'anno con Maestro, passando per Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o, Jared Leto, Angelina Jolie, Brad Pitt, Julia Roberts, Channing Tatum e, a incarnare più di ogni altro elemento il concetto di tempo che passa, quel Kevin Spacey ancora non travolto dallo scandalo che ne avrebbe stroncato la carriera di lì a poco: nel selfie scattato quel 2 marzo 2014 ci sono proprio tutti e sì, dall'altra parte dello schermo c'eravamo sempre e comunque noi, solo un po' più giovani! Mettiamo da parte la nostalgia, comunque: anche quest'anno c'è una cerimonia di premiazione da vivere, per cui meglio ricordare come vedere la Notte degli Oscar 2024 in Italia.