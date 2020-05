Ibrahimovic si trasforma in Joker su Instagram: 'Metà dio e metà diavolo'

Zlatan Ibrahimovic è sempre stato un giocatore molto controverso: tra le manie di grandezza e i simpatici scherzi ai suoi colleghi avrebbe potuto interpretare il Joker de Il Cavaliere Oscuro per davvero.

A sottolinearlo è lui stesso, con una foto su Instagram nella quale il suo volto risulta diviso in due: "Metà dio e metà diavolo", come recita la didascalia. Va da sé che la parte di Joker rappresenta il suo lato più oscuro, mentre il volto reale si riferisce al suo lato divino.

Del resto il giocatore svedese non ha mai nascosto il suo narcisismo, una caratteristica che lo ha motivato nella competizione contro i calciatori più forti al mondo e che gli ha garantito la fama e la simpatia dei tifosi. Chissà se l'immagine è un riferimento all'infrazione commessa da Ibrahimovic a bordo della sua Ferrari Monza SP2... in effetti Joker non avrebbe tempo per immatricolare la propria auto né per rispettare la legge alla lettera.

Il futuro calcistico di Ibra è abbastanza incerto al momento, visto che non sappiamo se resterà al Milan o, come consigliato da Sinisa Mihajlovic, si lascerà conquistare dal Bologna. Vi segnaliamo inoltre che Ibrahimovic ha debuttato su PES 2020: sicuramente qualche fan si inventerà una mod per farlo giocare con indosso gli abiti di Joker, a questo punto.