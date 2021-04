Ibrahimovic da Sanremo a Netflix, sarà in Asterix con Vincent Cassell e Marion Cotillard!

Dopo l'annuncio della serie tv di Asterix e Obelix, il servizio di streaming on demand Netflix ha ufficializzato anche l'acquisizione di un live-action della popolare saga francese, Asterix & Obelix: The Middle Kingdom, precedentemente noto come Asterix & Obelix: Silk Road.

Il film, prodotto dalla storica casa di produzione Pathé, inizierà le riprese questa primavera con un cast a dir poco stellare cast che include Guillaume Canet nei panni di Asterix, Gilles Lellouche nei panni di Obelix (è la prima volta nella serie di cinque film in lingua francese che Gerard Depardieu non interpreterà Obelix), Vincent Cassel nei panni di Cesare, Marion Cotillard come Cleopatra e Jonathan Cohen come Finalthesis.

Oltre a loro ci sono anche Ramzy Bedia, Julie Chen, Linh-Dan Pham, Pierre Richard e, per la prima volta in un lungometraggio, la star del Milan Zlatan Ibrahimovic: il giocatore svedese, che il pubblico italiano ha visto recentemente anche a Sanremo, vestirà i panni di Oneofus.

Philippe Mechelen e Julien Hervé hanno scritto la sceneggiatura e Guillaume Canet lavorerà anche dietro la cinepresa in qualità di regista. Il progetto è prodotto da Trésor Films, Pathé Films e Les Enfants Terribles, con la colonna sonora realizzata dal musicista francese M. Netflix si è assicurata i diritti di distribuzione per alcuni paesi internazionali ancora sconosciuti.

La stella dell'AC Milan Ibrahimovic, uno dei giocatori contemporanei più iconici e premiati del calcio, ha giocato in club come Juventus, Barcellona, ​​Inter, PSG e Manchester United.