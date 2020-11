Ibrahimovic diventa un film: Lucky Red acquista il biopic I Am Zlatan!

Lucky Red ha acquisito i diritti di distribuzione per il mercato italiano di I Am Zlatan, il film biografico sulla star del mondo calcio Zlatan Ibrahimović.

L'acquisito del titolo è arrivato dalla società di vendita scandinava TrustNordisk, e aggiunge agli accordi precedentemente annunciati per Russia, Ucraina, Kazakistan, Estonia, Lituania, Lettonia, Albania, Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Macedonia.

I Am Zlatan è un adattamento cinematografico dell'autobiografia di Ibrahimović, intitolata appunto I Am Zlatan Ibrahimović, che il calciatore svedese ha scritto insieme al giornalista svedese David Lagercrantz. Il film seguirà il viaggio del calciatore fin dalla sua infanzia in un sobborgo di Malmö in Svezia, fino ovviamente ai fasti della sua carriera: considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, Ibrahimović ha trascorso gran parte della sua carriera in in Italia che in qualsiasi altro paese, avendo giocato per la Juventus (2004-06), l'Inter (2006-09) e il Milan (2010-12 e 2019-oggi).

Jens Sjörgren (Before We Die) dirigerà il film con un budget di 5 milioni di euro, fornito dalla casa di produzione B-Reel Film in collaborazione con Nordisk Film. I due attori che interpretano Ibrahimović sono Dominic Bajraktari Andersson (Ibra all'età di 11 anni) e Granit Rushiti (Ibra all'età di 23 anni) Entrambi gli attori faranno il loro debutto sullo schermo, mentre il resto del cast dè ancora sconosciuto. TrustNordisk sta pianificando una data di uscita per l'autunno 2021.

