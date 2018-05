Ibiza: trailer per il nuovo film Netflix con Gillian Jacobs

Netflix ha diffuso in streaming (anche nella sua versione doppiata in italiano) il trailer ufficiale di Ibiza, nuovo film orginale con protagonista Gillian Jacobs.

Proprio per la Jacobs si tratta di un tempestivo ritorno alla piattaforma digitale a poche settimane dalla diffusione della terza e ultima stagione di Love, la serie comedy creata da Judd Apatow, Paul Rust e Lesley Arfin. Oltre a lei, nel cast troviamo anche Vanessa Bayer (Trainwreck – Un disastro di ragazza), Phoebe Robinson (I Love Dick) e Richard Madden (Game of Thrones).

Diretto da Alex Richanbach, al suo esordio dietro la macchina da presa, su una sceneggiatura firmata da Lauryn Kahn, Ibiza sarà diffuso sulla piattaforma digitale il prossimo 25 maggio ed è prodotto da Will Ferrell, Adam McKay, Kevin Messick, Nathan Kahane, Erin Westerman, con Kelli Konop e Lauryn Kahn in qualità di produttori esecutivi. Il film doveva inizialmente essere prodotto dalla Sony, che ne aveva acquistato i diritti, per poi cederli successivamente a Netflix.

Prossimamente rivedremo la Jacobs anche in Life of the Party, accanto a Melissa McCarthy, e nella pellicola della Walt Disney Pictures, Magic Camp.

Sinossi: Il viaggio di lavoro di Harper si trasforma in un'esperienza vietata ai minori quando le sue migliori amiche la seguono alle Baleari. Quello che succede a Ibizia resta a Ibiza... o no? Solo su Netflix dal 25 maggio.