Ian McShane svela nuovi dettagli sul film di Hellboy

L'attesa che ruota intorno al prossimo reboot cinematografico dedicato al personaggio di Hellboy è enorme. I fan del personaggio originale non vedono l'ora di vedere in cosa sarà differente questa nuova incarnazione cinematografica rispetto a quella firmata da

In una nuova intervista, l'attore Ian McShane (American Gods) ha svelato nuovi dettagli circa questo nuovo progetto cinematografico in cui vestirà i panni del Professor Broom. "Non inizieremo con la nascita di Hellboy, ma vedrete che il rapporto tra lui e Broom è complicato." spiega l'attore nell'intervista "Si fida di suo padre? Hellboy gli chiede 'perché non mi hai ucciso? Sono un mostro'. E' una sorta di piccola battaglia psicologica contro Hellboy. C'è un momento importante all'interno della pellicola quando Hellboy pensa, in un certo senso, di star combattendo la sua stessa gente, gli outsider. Quindi è sfruttato dagli 'insider', e cioè me".

David Harbour, interprete di Hellboy, ha promesso un film molto più "dark e spaventoso" rispetto ai precedenti, ma McShane conferma che la pellicola - ed il suo personaggio - renderanno omaggio alla precedente incarnazione di Broom, interpretata da John Hurt: "Sto interpretando questa parte omaggiando, seppur in minima parte, il lavoro di John. Voglio dire, non lo interpreterò esattamente come ha fatto lui... ma il rapporto con Hellboy è praticamente lo stesso".