Ian McKellen torna a parlare del coming out di Elliot Page: 'Tutto andrà meglio adesso'

Lo scorso dicembre, l'attore Elliot Page si è dichiarato pubblicamente transgender, incontrando il supporto di fan, colleghi e amici che hanno definito pieno di coraggio e d'ispirazione il gesto e la sincerità dell'artista. Tra questi vi era anche il collega di X-Men Ian McKellen, che è recentemente tornato sull'argomento.

Ai microfoni di Attitude Magazine, McKellen, anch'egli omosessuale dichiarato, ha applaudito il nuovo coming out di Elliot Page (il secondo dopo quello del 2014 in cui annunciava di essere omosessuale), spiegando come l'attore avrebbe tratto grandi benefici dal gesto.

"Tutto migliora da quel punto in poi, perché guadagni molta più autostima e fiducia in te stesso" afferma Ian McKellen "Migliorano le tue relazioni amorose, con gli amici, con la famiglia, se sei fortunato. E nel mio caso, e credo in ogni caso, anche il tuo modo di recitare ne sarà influenzato, e vedrai dei miglioramenti".

E parlando della sua esperienza sul set con Page: "Ricordo Elliot in uno degli X-Men, eravamo seduti vicini cime lo siamo noi adesso. E dovevo parlare una volta finita la sua battuta, ma non riuscivo a sentire cosa diceva. Nessuno ci riusciva. Così gli ho detto, se non riesci a parlare più ad alta voce, ti dispiacerebbe fare un cenno con la mano, magari abbassandola, quando finisci, così che possa rendermene conto?" racconta l'interprete di Magneto, aggiungendo poco dopo alquanto acutamente "E poi ha fatto coming out dichiarandosi gay, e all'improvviso non riuscivi più a fermarlo quando parlava. E sentivi tutto" ricordando il discorso di Page in occasione della THRIVE conference nel 2014.