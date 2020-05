Ian McKellen ma non solo: cosa c'entra Il Signore degli Anelli con Waiting for Godot?

Sembrerà strano a molti, ma all'interno de Il Signore degli Anelli sono presenti più riferimenti ad uno dei capolavori di Samuel Beckett, quel Waiting for Godot che resta ancora oggi lettura imprescindibile per chi voglia avvicinarsi all'opera del celebre scrittore irlandese.

I più attenti conoscitori di quello spettacolo che resta ancora oggi una delle massime espressioni del teatro dell'assurdo, ad esempio, avranno sicuramente riconosciuto nella scena de Il Signore degli Anelli - Le Due Torri in cui Sam trascina Gollum tramite una corda stretta attorno al collo un riferimento a quella in cui Pozzo arriva trascinando allo stesso modo il suo schiavo, Lucky, in Waiting for Godot.

Non solo: i protagonisti della sequenza di cui sopra presentano elementi caratteriali molto affini con i personaggi di Beckett. In Frodo ritroviamo ad esempio la compassione di Vladimir, in Sam il cinismo, la durezza (almeno nei confronti di Gollum) e il pensiero di matrice filosofica propri di Vladimir, Estragon e Pozzo, mentre in Gollum possiamo osservare alcune delle caratteristiche dei caratteri di Lucky e Pozzo (l'opportunismo, l'ambiguità, ma anche l'infantilità e il servilismo).

Come se non bastasse, inoltre, Waiting for Godot ha donato alla trilogia di Jackson uno dei suoi principali interpreti: Ian McKellen, attore di formazione teatrale, ha infatti interpretato Estragon dividendo il palco con Patrick Stewart (che dava volto a Vladimir).

A proposito di cinema e letteratura, vediamo le principali differenze tra Il Signore degli Anelli di Jackson e l'opera di Tolkien; per saperne di più, invece, ecco dieci curiosità su Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello.