Ian McKellen non si ritirerà dal cinema, ma che la fine è vicina: ci sarà Deadpool 3?

Dopo aver rivelato l'esperienza più terribile della sua carriera, l'amatissimo attore Ian McKellen ha confermato la volontà di continuare a fare cinema finché la salute glielo permetterà, senza andare in pensione.

Il leggendario attore britannico, attivo tra cinema e teatro fin dagli anni '60 e candidato a due premi Oscar, ha dichiarato nel corso di una recente intervista con Variety che non si ritirerà dal mondo della recitazione, e anche se si è detto consapevole che - a quasi 83 anni - potrebbe capitargli qualsiasi cosa da un giorno all'altro, ha confermato che continuerà a lavorare finché avrà la possibilità di farlo. "Ritirarmi? Perché dovrei ritirarmi? Ritirarmi per poi andare a fare cosa?" ha detto Ian Mckellen. "Non sono mai stato senza lavoro in tutta la mia vita, però oggi sono consapevole che da un momento all'altro potrebbe succedermi qualcosa che potrebbe impedirmi di lavorare di nuovo. Ma se le ginocchia reggono e la memoria resta intatta, perché non dovrei andare avanti? Sento di essere diventato abbastanza bravo a recitare, a forza di provarci."

Ricordiamo che l'attore di Dei e mostri, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Gandalf nella saga de Il signore degli anelli, è da mesi al centro di numerosi rumor riguardanti la trama di Deadpool 3, prossimo film Marvel Studios le cui riprese sono attualmente in pausa a causa degli scioperi di Hollywood. A febbraio scorso, l'amico e collega Patrick Stewart aveva confermato che ci sono dei piani per il ritorno di Charles Xavier e Magneto, e i fan sperano di poterli rivedere insieme ancora una volta nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

