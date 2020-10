Da Ian McKellen a Jim Parsons: ecco tutte le star che negli anni hanno fatto coming out

Se in Italia l'omosessualità per gli attori sembra essere ancora un grosso taboo, come ha dimostrato il coming out di Gabriel Garko, all'estero le cose sembrano andare molto diversamente.

Uno dei primi attori ad aver fatto coming out nel 1989 è stato Rupert Everett, la sua carriera ne ha inizialmente risentito ma, poi la star de Il matrimonio del mio migliore amico è riuscito a proseguire dritto per la sua strada. Nel 1998 è arrivato il turno di Ian McKellen, uno degli attori più stimati del panorama cinematografico mondiale, che ha rivelato di essere apertamente omosessuale.

Il latin lover di How I Met Your Mother, ovvero Neil Patrick Harris, ha sorpreso tutti con il suo coming out del 2006 fatto attraverso le pagine della rivista People. Non appena è stato legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso nello stato di New York, l'interprete di Barney Stinson ha sposato il suo compagno David Burtka. La coppia ha anche ha due figli nati da madre surrogata.

Tra gli omosessuali dichiarati ci sono poi Zachary Quinto, l'attore che ha interpretato Mister Spook negli ultimi film della saga di Star Trek, Matt Bomer, Alan Cumming nonchè Kristian Nairn, ovvero l'Hodor di GoT. Non ha poi stupito nemmeno il coming out di Jim Parsons, lo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory che ha dichiarato in un'intervista rilasciata al New York Times nel 2012, di essere omosessuale.

Chris Colfer, star di Glee, ha fatto il suo coming nel 2009, diventando il più giovane gay dichiarato del mondo di Hollywood. Il protagonista di Prison Break, Wentworth Miller, invece ha deciso di dchiarare la sua omosessualità per esprimere tutto il suo dissenso per le leggi del governo russo nei confronti dei gay.