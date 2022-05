Ian McKellen compie 83 anni: 'Gli attori che rifiutarono Gandalf? Fessi loro!'

Ian McKellen ha interpretato decine di ruoli memorabili nel corso della sua carriera: non ce ne voglia Magneto, però, se il nostro pensiero vola immediatamente a Gandalf quando si tratta di ripercorrere le tappe più importanti del percorso dell'attore britannico che proprio oggi spegne ben 83 candeline.

Nato il 25 maggio del 1939 a Burnley, McKellen esordì nel ruolo dello Stregone Grigio (poi Bianco, naturalmente) nel 2001, quando Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello diede al mondo intero un assaggio delle enormi potenzialità della trilogia di Peter Jackson tratta dall'opera immortale di J.R.R. Tolkien.

"Ancora non so come mai la mia strada si sia incrociata con quella di Gandalf. Penso sia perché alcuni degli attori ai quali era stata offerta la parte prima di me erano rimasti scoraggiati al pensiero di vivere in Nuova Zelanda per un anno... Beh, fessi loro! In totale abbiamo fatto sei film. Sulla spalla destra ho un tatuaggio, la parola 'nove' scritta in elfico. Ce lo siamo fatto tutti due settimane prima che terminassero le riprese. Perché? In fin dei conti eravamo una compagnia anche noi. Quello che provo oggi è solo gratitudine, eterna riconoscenza per essere stato incluso in uno dei più grandi film di avventura di sempre!" furono le parole dell'attore sul personaggio interpretato nella trilogia di Jackson.

E voi, che parere avete sulla prova di Ian McKellen nei panni di Gandalf? L'avete preferito in altri ruoli o pensate che quello sia stato l'apice della sua carriera? Fatecelo sapere nei commenti! Restando nella Terra di Mezzo, intanto, scopriamo insieme chi è più potente tra Morgoth e Sauron.