Ian McKellen è di nuovo Amleto a 84 anni: "Non avevo finito con lui"

Pochi attori conoscono le opere di Shakespeare come Sir Ian McKellen. La leggendaria star del palcoscenico e del cinema ha calcato i teatri molte volte nel corso degli anni, addentrandosi nelle più grandi opere del drammaturgo e all'età di 84 anni non ha ancora finito. McKellen è tornato a vestire i panni di Amleto ancora una volta in un teatro.

L'attore è il protagonista di una produzione girata al Theatre Royal Windsor, che arriverà nei cinema per una sola serata, sotto la direzione di Sean Mathias. Sebbene McKellen abbia interpretato il ruolo per la prima volta quasi 50 anni fa, riesce ancora a trovare nuovi stimoli e riferimenti moderni nella tragedia del principe danese. "Anche se mi sembrava un'idea folle, ho pensato: 'Non ho ancora finito con l'Amleto'", ha raccontato l'attore a Empire.

Originariamente concepito per il palcoscenico, l'arrivo del COVID ha invece portato questo Amleto a essere filmato per lo schermo, un mezzo che offriva vantaggi diversi. "Penso che il vecchio Amleto sia meno che una performance; è più una questione interiore", ha spiegato McKellen. "Con la macchina da presa vicina, si può essere molto più intimi. Ed è quello che speravo di fare: rendere credibile lo spirito di Amleto. Anche se non era nel corpo giusto".

Sebbene il personaggio sia spesso interpretato come un principe giovane, l'ampiezza dell'esperienza vissuta da McKellen offre una prospettiva diversa sul racconto shakespeariano che tratta di omicidio, tradimento e morbosità. "L'altra cosa che condivido con Amleto è l'ossessione per la morte", ha proseguito l'attore ridacchiando.

"I giovani in uno stato mentale sano non sono molto interessati alla morte; è qualcosa che accade ad altre persone. Quando si arriva alla mia età, è qualcosa che accade ai propri amici e a se stessi. Essere più vicino alla morte di quanto lo fossi io quando ho interpretato Amleto per la prima volta, credo sia stato un vantaggio".

Spostandoci sui suoi ruoli al cinema, un po' di tempo fa si era parlato di un possibile ritorno di McKellen nei panni di Magneto per un'eventuale partecipazione al film corale Avengers: Secret Wars.

L'Amleto con Ian McKellen arriverà nei cinema del Regno Unito per una sola notte, il 27 febbraio prossimo. In alto su questa pagina trovate il trailer.