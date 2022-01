Ian McKellen, ecco l'ultima ambizione della carriera:'Vorrei recitare in un musical'

Intervistato da BBC Radio 4, la star britannica Ian McKellen ha svelato pubblicamente un suo grande desiderio. La carriera dell'attore è ricca di grandi personaggi e straordinarie interpretazioni ma esiste un ruolo che McKellen ancora oggi brama di poter ottenere. Un ultimo desiderio professionale che l'attore ha voluto confessare.

"Vorrei recitare in un musical, è una delle poche aree rimaste" ha dichiarato la star di Il signore degli anelli, che l'anno scorso dichiarò di non sapere perché lo scelsero per Gandalf.

McKellen ha ammesso di non essere uno straordinario cantante:"Sono intonato ma non sono un vero e proprio cantante. Sono disponibile ma incompetente" ha concluso scherzando.



L'attore ha già avuto modo di prendere confidenza con il genere al cinema, partecipando al bistrattato Cats di Tom Hooper, al fianco di Judi Dench, adattamento poco fortunato della celebre opera di Andrew Lloyd Webber.

Ian McKellen al momento è impegnato nella sua nuova opera 'whodunit' sul palcoscenico, nella quale agli attori viene spiegato il ruolo che hanno nella pièce poco prima di salire sul palco. Insieme a lui anche Emma Thompson e Gillian Anderson.



Si tratta di uno spettacolo creato per sostenere il Park Theatre di Londra, uno dei teatri maggiormente colpiti dai danni causati dall'emergenza sanitaria globale.

Famoso anche per il ruolo di Magneto, Ian McKellen supportò Elliot Page, co-star in X-Men nel periodo in cui fece coming out.