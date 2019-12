Ian McDiarmid 'completamente sorpreso' dal ritorno di Palpatine in Star Wars

Già una recente intervista Ian McDiarmid aveva parlato del ritorno dell'Imperatore Palpatine in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, concentrandosi però sull'email ricevuta da J.J. Abrams, ma adesso, ai microfoni di Digital Spy, l'attore si è detto "inizialmente molto sorpreso" del ritorno del suo Darth Sidious.

La confusione è sopraggiunta perché il ritorno di Palpatine era in aperto contrasto con quanto suggerito anni prima da George Lucas. Spiega McDiarmid: "Pensavo fosse morto. Pensavo fosse davvero morto, finito. Dico così perché quando abbiamo finito di girare Il ritorno dello Jedi, dopo essere stato scaraventato nell'Inferno Galattico, chiesi proprio a George Lucas 'ma tornerà?', e la risposta sua fu 'no, è morto'. Semplicemente ho accettato quel fatto. Al tempo ovviamente non sapevo che George avrebbe poi fatto i prequel, quindi in un certo senso non era proprio morto, perché siamo tornati a mostrarlo quando era ancora senatore, più giovane e in salute. Ma quando mi ha chiamato J.J. Abrams per chiedermi di tornare sono rimasto davvero sorpreso, questa volta".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker porta a compimento la lunga saga della famiglia Skywalker, aprendo la strada al futuro prossimo del franchise. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e allo speciale sulle visioni differenti di Star Wars.