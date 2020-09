Ian Malcolm, Laura Dern e Sam Neill di nuovo insieme sul set di Jurassic World: la foto

Jurassic World: Dominion firmerà l'atteso ritorno del trio storico di Jurassic Park, che farà parte del cast insieme ai nuovi volti del franchise Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e intanto è arrivata in rete la prima foto della reunion tra Ian Malcolm, Laura Dern e Sam Neill.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, la Dern ha pubblicato su Instagram uno scatto dal set in compagnia delle due co-star, rigorosamente in mascherina, per ricordare ai fan di registrarsi per il voto del prossimo novembre.

Da notare in particolare la mascherina indossata da Malcolm con la scritta "Clever girl", un simpatico riferimento al primo Jurassic Park: si tratta infatti delle parole pronunciate dal capo della sicurezza del parco quando si rende conto di essere caduto nella trappola dei Velociraptor.

Diretto da Colin Trevorrow, il nuovo capitolo racconterà le conseguenze della fuga dei dinosauri vista sul finale di Jurassic World: Il regno distrutto. Il ruolo dei tre attori non è ancora stato rivelato, ma probabilmente avrà a che fare con il contatto forzato tra uomini e dinosauri.

Intanto, con le riprese di Dominion che proseguono nel Regno Unito grazie alle nuove misure di sicurezza, Malcolm e Neill hanno celebrato la reunion con un duetto improvvisato al painoforte. Vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale a giugno 2021.