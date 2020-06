Ian Holm è morto: addio a Bilbo de Il Signore degli Anelli

Lutto nel mondo del cinema. A 88 anni è scomparso Ian Holm, attore britannico noto in particolare per aver interpretato Bilbo Baggins nella saga de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, e per il ruolo dell'androide Ash in Alien di Ridley Scott.

È stato l'agente di Ian Holm a comunicare ai media la notizia del decesso. "È con grande tristezza che annunciamo che l'attore Sir Ian Holm CBE è deceduto questa mattina all'età di 88 anni" ha scritto in un messaggio a The Guardian. "È morto serenamente in ospedale, circondato dalla famiglia e dai suoi cari. Affascinante, gentile e di grande talento, ci mancherà moltissimo" ha aggiunto, rivelando che la malattia era correlata al morbo di Parkinson.

Nato nell'Essex nel 1931, Ian Holm ha debuttato come attore a teatro, diventando un pilastro della Royal Shakespeare Company e vincendo nel 1965 il premio dell'Evening Standard come miglior attore per il suo Enrico V, interpretato poi anche al cinema nel 1989 per la regia di Kenneth Branagh. Perfettamente a suo agio sul palcoscenico come sullo schermo, ha vinto anche un premio BAFTA ed è stato nominato all'Oscar nel 1981 per Momenti di gloria.

Tra gli altri film a cui ha partecipato vanno menzionati almeno Brazil (1985) di Terry Gilliam, Un'altra donna (1988) di Woody Allen, Il Pasto nudo (1991) di David Cronenberg e Il Quinto elemento (1997) di Luc Besson.

