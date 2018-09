I Villeggianti: da Venezia 2018 arriva il trailer del film di Valeria Bruni Tedeschi

Dopo essersi mostrato in anteprima mondiale nel corso della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, I Villeggianti di Valeria Bruni Tedeschi si prepara ad arrivare nei cinema italiani e lo fa presentandosi con il primo trailer ufficiale.

Il film, scritto dalla Bruni Tedeschi insieme a Noémie Lvovsky e Agnès de Sacy, vede per protagonisti Valeria Bruni Tedeschi, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Pierre Arditi, Valeria Golino, Laurent Stocker, Bruno Raffaelli, Marisa Borini, Riccardo Scamarcio e Stefano Cassetti

Potete trovare il trailer ufficiale in calce alla notizia, mentre qui sotto vi proponiamo la sinossi ufficiale:

"Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri. Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza."

I Villeggianti è stato presentato Fuori Concorso durante il Festival di Venezia 2018 e arriverà nelle sale italiane dal prossimo 20 dicembre.