Da I Vichinghi ad Outlander: ecco 5 film per prepararsi ad Assassin's Creed Valhalla

Manca sempre meno all'uscita di Assassin's Creed Valhalla e siamo certi che ormai siete veramente molto impazienti di scoprire come sarà il nuovo titolo pubblicato dalla Ubisoft. Per colmare l'attesa abbiamo dunque deciso di consigliarvi qualche film sull'incredibile popolo norreno.

Partiamo la nostra rassegna con I Vichinghi, pellicola che questa sera andrà in onda su Mediaset 20 ed incentrata sulle vicende di un gruppo di vichinghi esiliati dalla propria terra che a seguito di un violento naufragio si trovano in Scozia e decidono di rapire la forte e volitiva Lady Inghean, figlia del re Dunchaid per ottenere una via di fuga.

Vi consigliamo poi Pathfinder che porta i vichinhi a scontrarsi con gli indiani d'America. Un bambino vichingo, disperso durante una razzia, viene cresciuti da una tribù di indiani ma, una volta cresciuto, dovrà affrontare in battaglia il suo popolo d'origine. In Outlander invece il popolo di re Rothgar deve fare i conti con l'arrivo di una misteriosa navicella spaziale. A bordo ci sono Kainan, uno straordinario guerriero proveniente da Outland, e Moorwen, un temibile mostro assassino.

Valhalla Rising ci porta nella Scandinavia del 11esimo secolo, dove un guerriero muto e dalla forza portentosa è tenuto prigioniero. Dopo essere riuscito ad uccidere il proprio carceriere e a fuggire decide di unirsi ad un gruppo di crociati nella lotta agli infedeli. Infine vi consigliamo Il 13° guerriero, un film molto originale che racconta la storia di un cronista arabo realmente esistito, che si reca in Scandinavia per studiare gli usi e i costumi di un popolo tanto lontano. Nonostante la sua riluttanza per qualsiasi forma di violenza, l'uomo rimarrà particolarmente sorpreso dai norreni e finirà per combattere al loro fianco.

Per ulteriori approfondimenti sul film in onda questa sera, date un'occhiata alla nostra recensione de I Vichinghi.