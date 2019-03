I Vendicatori hanno perso nella featurette di Avengers: Endgame

Dopo la diffusione di nuovi banner promozionali e quant'altro, i Marvel Studios stanno iniziando ad intensificare la promozione di Avengers: Endgame con la diffusione di una nuova featurette inedita, che trovate all'interno di questa notizia.

In questa featurette che trovate all'interno di questa notizia non vengono presentate scene inedite dall'atteso cinefumetto diretto dai fratelli Russo (abbiamo capito che i filmaker e la Marvel difficilmente mostrerà tante sequenze inedite nella promozione del film da qui all'uscita nelle sale), però include delle interviste al cast principale in cui si analizza la vicenda dietro questa trama: i Vendicatori hanno perso.

Questo video speciale arriva a poche ore dalla diffusione in rete di nuovi character poster dedicati ai personaggi del film. I poster includevano i supereroi sopravvissuti e che vedremo protagonisti di Avengers: Endgame ma anche qualche sorpresa tra cui i personaggi di Wong, Pepper, Happy Hogan e Valchiria, quest'ultima interpretata ancora una volta dall'attrice Tessa Thompson.

Altri poster - in bianco e nero - invece mostravano i 'caduti', ovvero quei personaggi che sono morti per mano di Thanos dopo che quest'ultimo ha schioccato le dita alla fine del precedente Infinity War.

L'appuntamento per tutti i fan della Casa delle Idee è, dunque, per il prossimo 24 aprile.