I Vendicatori e i Guardiani riuniti nel nuovo promo poster di Avengers: Infinity War

Nonostante il reavel ufficiale nella cover story di, grazie al quale abbiamo potuto ammirare 15 copertine esclusive e tante nuove immagini ufficiali, la campagna promozionale di Avengers: Infinity War non accenna certo a diminuire.

È infatti grazie al martellante marketing del film dei fratelli Russo che possiamo mostrarvi oggi un nuovo, strapieno promo poster ufficiale di Infinity War dove i Vendicatori della Terra e i Guardiani della Galassia si trovano spalla a spalla, pronti ad affrontare con sprezzo del pericolo la minaccia incombente di Thanos (Josh Brolin).



Nel poster è così possibile dare anche una nuova occhiata al look di War Machine (Don Cheadle) nel film, che a quanto pare proprio come Iron Man (Robert Downey Jr) e Spider-Man (Tom Holland) sarà provvisto di "braccia", magari create appositamente da Tony Stark per affrontare il Titano Folle e il suo Ordine Nero anche nello spazio. Nuovo sguardo anche al Groot teenager, diretta evoluzione del Baby Groot in Guardiani della Galassia Vol. 2.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War vedrà nel cast anche Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Mark Ruffalo, Chadwick Boseman, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen e Sebastian Stan, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.