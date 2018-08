I Think We're Alone Now: Elle Fanning e Peter Dinklage nel nuovo trailer post-apocalittico

La Momentum Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale e un nuovo poster per I Think We're Alone Now, post-apocalittico con Peter Dinklage ed Elle Fanning che ha trionfato all'ultimo Sundance Film Festival.

Il film, diretto da Reed Morano, segue la storia di Del (Dinklage), che è l'ultimo uomo rimasto sulla Terra. Dopo che la razza umana è stata spazzata via, vive nella sua piccola, vuota città, contento della sua solitudine e dell'utopia che ha metodicamente creato per se stesso. Un giorno però incontra Grace (Fanning), una misteriosa ragazza la cui storia e le cui motivazioni sono misteriose. La cosa peggiore per Del, però, è che la ragazza come lui ha sempre pensato di essere l'ultima ancora in vita, e ora che ha trovato compagnia non vuole più andarsene.

Il film è descritto come un viaggio psicologico viscerale che esplora il comportamento umano e l'innegabile bisogno di compagnia. Il film è interpretato dal vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Peter Dinklage (Il Trono di Spade, Avengers: Infinity War) nei panni di Del, Elle Fanning (Super 8, Maleficient, The Neon Demon) nei panni di Grace, Paul Giamatti (Cinderella Man, 12 Anni Schiavo) in quelli di Patrick e Charlotte Gainsbourg in quelli di Violet.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso gennaio al Sunderland Festival del 2018, dove ha vinto il gran premio della giuria. I Think We're Alone Now è diretto dal vincitore dell'Emmy Reed Morano (The Handmaid's Tale, Meadowland, Billions) da una sceneggiatura di Mike Makowsky (Take Me, Bad Education).

Il film uscirà nei cinema di New York e Los Angeles il 14 settembre e sulle piattaforme VOD in tutto il mondo il 21 settembre.