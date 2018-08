I Think We're Alone Now: Elle Fanning nel nuovo teaser de film post-apocalittico

Momentum Pictures ha diffuso un nuovo teaser trailer per I Think We're Alone Now, imminente film di fantascienza post-apocalittico che vede come protagonista Peter Dinklage. Grazie al teaser possiamo dare un primo sguardo a Grace, il personaggio interpretato da Elle Fanning.

La Fanning ha partecipato anche a Galveston, film diretto da Melanie Laurent che esordirà al Toronto Film Festival di settembre.

Del (Dinklage) è solo al mondo, in seguito alla quasi estinzione della razza umana. Vive in una piccola cittadina deserta nella sua solitudine completa e nell’utopia che si è creato metodicamente. Un giorno scopre l’esistenza di Grace (Fanning), una forestiera la cui storia e le cui motivazione sono oscure. Peggio ancora, vuole rimanere nel posto in cui Del vive. Il film, un viaggio psicologico e viscerale, esplora il comportamento umano e il bisogno innegabile della compagnia altrui.

La pellicola è diretta da Reed Morano, già al lavoro per la serie di successo The Handmaid’s Tale e per questa vincitrice del prestigioso Premio Emmy alla regia, e scritta da Mike Makowsky (Bad Education).

Il film comprende nel cast anche Paul Giamatti nei panni di Patrcik e Charlotte Gainsburg nel ruolo di Violet. La pellicola ha esordito lo scorso gennaio al Sundance Film Festival 2018.

I Think We’re Alone Now ha una data d’uscita prevista per il 21 settembre.