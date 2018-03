I test screening di Deadpool 2 sono andati meglio del primo, un cameo a sorpresa nel film?

Nelle settimane passate si è diffuso un rumor (poi smentito) riguardo un test screening 'disastroso' di Deadpool 2 . Una voce di corridoio, come dicevamo, completamente smentita quasi subito; ora il The Hollywood Reporter rivela ulteriori dettagli a riguardo.

Il sito afferma che i test screening di Deadpool 2, al contrario di quanto vociferato nei giorni passati, sono andati in maniera più che ottima. Il film avrebbe ricevuto una votazione ben più alta di quella ottenuta dal primo episodio, arrivato nei cinema a febbraio 2016.

A quanto pare la Fox ha mostrato ben due montaggi al pubblico test: uno ha ottenuto il 96%, il secondo 94%. Inutile dire che la Fox sta procedendo con il montaggio che ha ottenuto 96% e ha iniziato delle riprese aggiuntive per incrementare alcuni ruoli (Cable e Domino) fortemente apprezzati dal pubblico test.

Ma non è finita qui: il The Hollywood Reporter conferma che, negli ultimi giorni, sono state girate due ore di riprese a Los Angeles per filmare un cameo a sorpresa. Ma di chi? Al via le speculazioni!

Deadpool 2, diretto da David Leitch, vede per protagonista Ryan Reynolds insieme a Josh Brolin, Zazie Beetz, T.J. Miller e Morena Baccarin tra gli altri. Il film sarà distribuito dalla Twentieth Century Fox a metà maggio, anche in Italia.