Da I Sette Samurai ad Harakiri, i migliori film sui samurai in attesa di Ghost of Tsushima

Se state aspettando l'uscita del famoso videogioco Ghost of Tsushima e volete prepararvi a dovere siete capitati nel posto giusto: sul nostro canale YouTube Everyeye Plus, infatti, abbiamo riunito per voi i i migliori film sui samurai prodotti in Giappone, con una piccola sorpresa finale.

Tra I Sette Samurai di Akira Kurosawa e l'altrettanto leggendario Harakiri di Masaki Kobayashi, infatti, abbiamo ritagliato un posto anche al ben più recente The Assassin di Hou Hsiao-hsien, unico titolo della nostra lista slegato dal mondo del Giappone che sarà al centro del videogame targato Sucker Punch.

Dall'anteprima della prossima hit per Playstation 4, infatti, ai fan è stata promessa anche la possibilità di agire nell'ombra come un ninja, e quella interpretata nel 2015 dalla bellissima Shu Qi è semplicemente la ninja più letale che si sia vista al cinema negli ultimi anni: chissà, magari le sue movenze eleganti e leggiadre vi forniranno l'ispirazione necessaria per aggirare i nemici del mondo di gioco ed eliminarli uno ad uno con la rapidità di un fantasma.

Ricordiamo che Ghost of Tsutshima sarà un discendente diretto dall'immaginario visivo del cinema costruito in oriente a suon di katanate, dunque andare alla scoperta di alcuni dei maggiori capolavori di questa determinata corrente della settima arte non potrà che far comodo ai fan del genere, che siano essi cinefili, videogiocatori o spettatori casuali pronti a scoprire questi titoli proprio grazie all'imminente avventura digitale per console.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra classifica dei migliori film del 2019 ancora inediti in Italia. Ad aspettarvi troverete anche un samurai movie lasciato fuori dal video all'interno dell'articolo: unico indizio, è diretto da un leggendario regista giapponese.