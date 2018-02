I segreti di Wind River: online il trailer italiano del film con Jeremy Renner

Pur abituati nel vedere insieme gli interpretiedall’interno dell’Universo Cinematografico Marvel nei rispettivi ruoli di Occhi di Falco e Scarlet Witch, dalil duo tornerà in un lungometraggio intitolato I segreti di Wind River , il cui trailer è stato rilasciato poche ore fa dalla Eagle Pictures.

La pellicola è stata distribuita lo scorso anno negli Stati Uniti dalla Weinstein Company, ma a seguito dello scandalo sessuale scoppiato attorno alla figura di Harvey Weinstein i diritti di distribuzione del film sul piccolo schermo sono stati acquisiti dalla Lionsgate.

Un cacciatore solitario (Jeremy Renner) ritrova durante un’escursione tra le nevi il corpo senza vita della figlia di un suo caro amico. Mosso da un passato personale misterioso decide di unirsi alla giovane agente FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen) in una pericolosa caccia all’assassino. Nell’apparente silenzio dei ghiacci si nasconde una sconvolgente verità.

Scritto e diretto dal regista Taylor Sheridan (Sicario), la colonna sonora è stata curata dai compositori Nick Cave (L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford) e Warren Ellis (Hell or High Water). Ben Richardson (Colpa delle stelle) è accreditato come direttore della fotografia, mentre Neil Spisak (Spider-Man, Tartarughe Ninja) si è occupato del reparto scenografico della pellicola. L’opera diretta da Taylor Sheridan è stata presentata al Festival di Cannes 2017 e ha consacrato la vittoria di Sheridan per la categoria Miglior regia nella sezione Un Certain Regard.

Nel cast artistico del film figurano Jeremy Renner (Cory Lambert), Elizabeth Olsen (Jane Banner), Kelsey Asbille (Natalie), Jon Bernthal (Matt), Julia Jones (Wilma), Teo Briones (Casey), Graham Greene (Ben), Tantoo Cardinal (Alice Crowheart), Eric Lange (Dr. Whitehurst) e Althea Sam (Annie).

I segreti di Wind River verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Eagle Pictures a partire dal 29 marzo.