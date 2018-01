I sacrifici di alcuni eroi saranno fondamentali in Avengers: Infinity War!

Il sacrificio a cui si troveranno di fronte alcuni degli eroi che ci hanno accompagnato finora nel, sarà un atto necessario, affinché le storie successive possano prendere forma, parola dei registi di Avengers: Infinity War, Anthony e Joe Russo

Già sappiamo che, tra Avengers: Infinity War e Avengers 4, qualcosa di molto triste, a qualcuno dei nostri eroi, accadrà. Probabilmente chi non ha letto i fumetti non ne ha idea, ma ormai le voci girano da diverso tempo: non tutti gli Avengers e i personaggi che saranno con loro nella battaglia contro il villain Thanos (Josh Brolin), riusciranno a rivedere la luce del sole, dopo la lotta.

Non sappiamo a chi toccherà il triste destino, perché non abbiamo la più pallida idea di come verranno trattate le run fumettistiche dai Fratelli Russo però, di certo, qualche lacrima dovremo versarla. E al riguardo, parlando di sacrifici che gli eroi dell'MCU si troveranno a dover affrontare (sacrifici totali, finali, caput), ecco cosa hanno detto i registi del cinefumetto Marvel Studios, il numero 3 che riguarderà i Vendicatori:

"Non so se ci sia bisogno di accettare la cosa, ma dirò questo: a noi piace raccontare belle storie, amiamo davvero farlo e tutte le nostre energie e i nostri sforzi e i nostri pensieri e la nostra passione, tutto va in quella direzione, per fare in modo che le nostre storie siano avvincenti. E cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile. E, perché le storie abbiano appeal, c'è bisogno che i personaggi facciano dei sacrifici. Per sentire davvero empatia nei confronti di un eroe, per seguirne le vicende c'è bisogno di una forte spinta emotiva.

L'eroe deve affrontare delle prove e queste prove possono costargli qualcosa. Quindi per noi è importante che gli eroi soffrano, provino dolore e facciano sacrifici perché credo che, non solo sia un modo perfetto di raccontare delle storie, ma penso che sia d'ispirazione e al momento, in questo mondo, ci serve davvero tanta ispirazione. Per noi quindi, non so dire se riuscirete mai ad accettarlo, ma vi prometto questo: faremo tutto quanto in nostro potere per raccontarvi la miglior storia possibile e cosa ne farete, a quel punto, dipenderà solo da voi."

Ecco, e noi già in lacrime.

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War vede un cast formato da Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Benedict Wong, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Danai Gurira e Josh Brolin.

Eccola sinossi ufficiale: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War arriva al cinema il 25 aprile 2018!