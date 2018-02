I rumor sul reboot di Transformers? Non credeteci, non ancora...

Qualche giorno noi divi abbiamo dato una notizia data per certa da numerose testate statunitensi: un reboot del franchise di Transformers dopo l'uscita, quest'anno, dello spin-off dedicato al personaggio di

Ora Bleeding Cool sembra archiviare quella notizia come un semplice rumor per ora e, anche se alla fine è possibile che un reboot venga fatto, a quanto pare, per ora è solo una delle possibilità accarezzate dalla Hasbro. Infatti il sito spiega che il Brand Manager dei Transformers, durante il recente Toy Fair New York, ha chiarito: "Non credete a tutto quello che leggete, non preoccupatevi".

Insomma, è possibile che il reboot venga realizzato ma è anche possibile che la Paramount e la Hasbro decidano, tuttavia, di continuare la saga cinematografica attuale, magari con un soft-reboot.

Questa la brevissima sinossi di Bumblebee diffusa da Hasbro in questi mesi: "E' il 1987, periodo in cui Bumblebee si nasconde in una discarica di rifiuti. Lì viene scoperto e rimesso in sesto da Charlie (Steinfeld) che, quasi sul punto di compiere diciotto anni, cerca di trovare il suo posto nel mondo.".

Hailee Steinfend sarà la protagonista dello spin-off. Nel cast dell'adattamento cinematografico dei famosi personaggi della Hasbro troveremo anche John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Abby Quinn, Rachel Crow, Ricardo Hoyos e Gracie Dzienny. L'uscita è prevista nelle sale per il 21 dicembre 2018 per la regia di Travis Knight.