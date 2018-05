I registi di Avengers: Infinity War confermano una fan theory su Gamora

Mentre Avengers: Infinity War continua la sua scalata al successo mondiale, i fratelli Russo hanno parlato di una teoria dei fan che riguarda il personaggio di Gamora, interpretata da Zoe Saldana.

ATTENZIONE! SPOILER!

Se avete visto Avengers: Infinity War saprete che Thanos sacrifica e uccide Gamora per ottenere la Gemma dell'Anima. Sul finale, dopo il suo schiocco di dita, c'è una sequenza 'onirica' in cui Thanos rivede una piccola Gamora che gli chiede cosa gli sia costato raggiungere il suo obiettivo, con Thanos che le risponde "tutto". Secondo una teoria dei fan questa sequenza è ambientata all'interno della Gemma dell'Anima... una teoria che è stata confermata dai fratelli Russo!

"Si, chiaramente si trovano all'interno della Gemma dell'Anima" spiegano i due filmaker "E' tutto arancione intorno a loro. Con tutto il potere scatenato dallo schioccare delle sue dita, Thanos ha questa sorta di esperienza ultra-corporea. Lei si trova lì. Noi non amiamo i personaggi bidimensionali, ogni villain è l'eroe della sua storia e anche se è brutale, psicotico e violento, diventa un cattivo molto più complesso se il suo viaggio è emotivo. Gli importa delle cose e per lui diventa complicato portare a termine il suo piano se gli costa qualcosa. Alla fine dice che gli è costato tutto e sta parlando di Gamora, che è l'unica persona che abbia mai amato ed è per questo che abbiamo inserito quella scena tra di loro sul finale.".