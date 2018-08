I Queen al completo nelle immagini dal set di Bohemian Rhapsody

20th Century Fox ha rilasciato delle nuove immagini dal set di Bohemian Rhapsody, biopic sui Queen e sul loro leggendario front-man, Freddie Mercury. Nelle foto si vede la band al completo sul palco, con Rami Malek nei panni del protagonista. Il film è diretto da Bryan Singer, unico accreditato come regista nonostante il licenziamento.

Bohemian Rhapsody sarà una sorta di celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro straordinario indimenticato front-man, Freddie Mercury, colui che ha saputo sfidare gli stereotipi e mandare in frantumi le convenzioni per diventare uno dei performer più amati del pianeta. Il film racconterà la rapida ascesa della band attraverso le loro canzoni iconiche e il suono rivoluzionario, l'icona-Freddie Mercury e la vigilia dello storico Live Aid, evento nel quale il front-man, nonostante la malattia, conduce la band in una delle più grandi performance nella storia della musica rock. I Queen sono sempre stati visti più come una famiglia e ancora oggi ispirano la vita di molti fan e sognatori.

Bohemian Rhapsody è diretto da Bryan Singer, licenziato a fine 2017 per le accuse di abusi sessuali. Dexter Fletcher ha terminato le riprese e si è occupato della post-produzione ma l'unico accreditato alla regia rimarrà Singer. Il cast del film comprende Rami Malek (Freddie Mercury), Ben Hardy (Roger Taylor), Joseph Mazzello (John Deacon), Gwilym Lee (Brian May), Allen Leech (Paul Prenter), Lucy Boynton (Mary Austin), Aaron McCusker (Jim Hutton), Aidan Gillen (John Reid), Tom Hollander (Jim Beach), Mike Myers (Kenny Everett) e Dermot Murphy (Bob Geldof).

Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 2 novembre. In Italia arriverà il 29 novembre.