I protagonisti al centro del nuovo poster internazionale di Black Panther

Dopo il character poster arrivato in rete la scorsa settimana, ecco debuttare sul web anche il nuovo poster internazionale di Black Panther , il cinefumetto deiin arrivo in tutto il mondo a febbraio.

Il poster - che trovate qui sotto - è una variante del poster ufficiale uscito qualche mese fa, con il lancio del secondo full trailer della pellicola.

Black Panther è il film stand-alone dedicato al famoso ed iconico supereroe dei fumetti della Marvel. La pellicola, diretta da Ryan Coogler (Creed - Nato per combattere), che ha anche co-scritto la sceneggiatura, vedrà di nuovo Chadwick Boseman nei panni di T'Challa a.k.a. Pantera Nera, di ritorno nella sua terra natale di Wakanda, dove dovrà diventare Re e proteggere il suo popolo da minacce esterne ed interne. Nel cast vedremo anche Michael B. Jordan interpretare il villain, Erik Killmonger, mentre Lupita Nyong'o sarà Nakia.

Il personaggio ha debuttato nel 2016 nel corso di Captain America: Civil War dei fratelli Russo e lo rivedremo anche nell'attesissimo Avengers: Infinity War, in uscita a maggio. Nella pellicola torneranno anche Everett K.Ross, sempre interpretato da Martin Freeman, di ritorno anche lui da 'Civil War', e Ulysses Klaue, a cui dà vita Andy Serkis, visto in Avengers: Age of Ultron del 2015.

La pellicola debutterà nei cinema a febbraio.