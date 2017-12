I primitivi: trailer italiano per il film con le voci di Scamarcio e Cortellesi

Lucky Red ha diffuso in streaming il trailer italiano de, film d’animazione in stop-motion diretto dae scritto da Mark Burton e John O’Farrell.

Nel ricco cast vocale – nella sua versione originale – troviamo Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Timothy Spall, Richard Ayoade, Selina Griffiths, Johnny Vegas, Mark Williams, Gina Yashere e Simon Greenall. Prodotto dalla Aardman Animation – la stessa dietro al successo di Wallace & Gromit e Shaun the Sheep, il film sarà distribuito da Lucky Red nelle sale italiane l’8 febbraio 2018.

Nella versione italiana della pellicola le voci sono di Riccardo Scamarcio, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Greg (del duo Lillo & Greg), Chef Rubio, Alessandro Florenzi e Corrado Guzzanti.

Sinossi: All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo Dag e per la sua adorabile e bizzarra tribù. La tranquillità dell’Età della Pietra viene però travolta dall’arrivo della potente Età del Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa. Lo scontro tra civiltà prende la forma di un’epica sfida in un gioco di cui fino a quel momento Dag non aveva mai sentito parlare, a differenza dei suoi nemici, già maestri in campo grazie a Dribblo. Contro qualsiasi probabilità di vittoria e schierandosi contro il parere del prudente e saggio Barbo, Dag insegnerà a Grullo, Gordo e agli altri imbranati cavernicoli come giocare… a calcio! Il risultato è un completo disastro. Quando però Dag recluta Ginna, energica e appassionata tifosa, le cose iniziano a migliorare. Usando come campo di allenamento i vulcani ribollenti, i geyser fumanti e le rocce dei canyon, i primitivi imparano a superare i propri limiti e a credere in sé stessi. Nonostante i tentativi di Lord Nooth di indebolire la squadra dei primitivi nascondendo segreti importanti sul loro passato, niente e nessuno riuscirà a fermarli.