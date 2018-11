I Pokémon prendono vita nel primo trailer italiano di Detective Pikachu

In seguito all'arrivo dei primi commenti al test screening, la Warner Bros. Pictures e la Legendary Pictures hanno diramato sul web il primissimo trailer ufficiale di Detective Pikachu. Potete trovarlo, anche in italiano, dopo il salto.

Questa la sinossi dffusa dallo studio: "La storia inizia quando il grande investigatore privato Harry Goodman scompare misteriosamente, spingendo il suo ventunenne figlio Tim a scoprire cosa è successo. Ad aiutarlo nelle indagini sarà l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che è un rompicapo perfino per se stesso. Scoprendo di poter comunicare solamente tra di loro, Tim e Pikachu diventano riluttanti partner di un elettrizzante avventura per scoprire l'intricato mistero. Inseguendo gli indizi tra i neon di Rame City - una moderna e caotica metropoli in cui umani e Pokémon convivono in un mondo live-action ed iperrealistico - incontrano diversi altri Pokémon e scoprono uno scioccante piano che potrebbe distruggere questa pacifica coesistenza e minacciare l'interno universo dei Pokémon."

Il film debutterà in tutto il mondo a maggio 2019. Ryan Reynolds doppierà, in originale, il personaggio di Detective Pikachu mentre Justice Smith sarà il protagonista "umano" che lo affiancherà nella sua indagine.