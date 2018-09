I più grandi successi dei Queen nei nuovi poster di Bohemian Rhapsody

L'accout Twitter ufficiale del biopic sui Queen, Bohemian Rhapsody, ha pubblicato online quattro nuovi iconici poster del film, che ritraggono i titoli di alcuni dei più grandi successi della band. I poster includono We Will Rock You, Somebody To Love, We Are the Champions e naturalmente Bohemian Rhapsody, che presta il titolo al film.

Bohemian Rhapsody sarà una celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro straordinario front-man Freddie Mercury, colui che ha sfidato le convenzioni e gli stereotipi per diventare uno dei performer più amati del pianeta.

Il film racconta la rapida ascesa della band attraverso le loro iconiche canzoni e il loro sound rivoluzionario, il successo e il concerto del Live Aid, dove un leggendario Freddie Mercury, colpito dalla malattia, trascina la band in uno dei concerti più incredibili di tutti i tempi.

Una band che ancora oggi continua ad ispirare e a far sognare generazioni di fan e appassionati.

Bohemian Rhapsody racconta i primi quindici anni del gruppo rock, dalla nascita nel 1970 al Live Aid del 1985. Diretto da Bryan Singer, unico regista accreditato anche dopo il licenziamento e il lavoro di Dexter Fletcher per completare le riprese, il film include un cast con Rami Malek, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwylim Lee, Allen Leech, Lucy Boynton, Aaron McCusker, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers e Dermot Murphy.

Il film uscirà nelle sale italiane dal 29 novembre.