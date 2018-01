I personaggi di Solo: A Star Wars Story nei leak dei set LEGO del film

Sul web sono stati pubblicati i leak dei nuovi set LEGO di, primo film dello Star Wars Universe dedicato all'iconico personaggio portato sul grande schermo danei film della prima trilogia die nel settimo capitolo uscito a fine 2015, intitolato

Nonostante manchino pochi mesi alla distribuzione del film, non sono ancora state rilasciate foto ufficiali dal set e grazie a queste immagini possiamo capire qualcosa di più sui personaggi e sui veicoli che vedremo nella pellicola diretta da Ron Howard, sostituto di Phil Lord e Chris Miller dopo il loro allontanamento.

Grazie ai leak possiamo scoprire il personaggio di Emilia Clarke e altri storici come Lando Calrissian, Chewbacca e ovviamente Han Solo, nonché alcuni veicoli storici come il Millennium Falcon.

Vedere Han Solo mascherato da ufficiale imperiale potrebbe riguardare uno snodo all'interno della trama del film.

Paul Bettany recentemente ha ironizzato definendo Solo un film 'gangster' e alcuni classici elementi da film di quel genere potremmo ritrovarli proprio nella pellicola di Howard.

Solo: A Star Wars Story comprende nel cast Alden Ehrenreich nei panni del giovane Han, con Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany.

Il film dovrebbe uscire nelle sale il prossimo 23 maggio ma alcune voci parlano di un possibile spostamento per non sovrapporlo ad Avengers: Infinity War.