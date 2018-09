I personaggi de Le Terrificanti Avventure di Sabrina nelle nuove foto della serie Netflix

In seguito al primo teaser rilasciato qualche giorno fa, ecco le nuovo foto ufficiali dei personaggi de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, nuovo show originale Netflix basato sui famosi fumetti della Archie Comix.

Potete trovare le nuove immagini in calce alla notizia.



Il reboot della famosa serie uscita negli anni '90 sarà un oscuro racconto di formazione incentrato su Sabrina Spellman, interpretata da Kiernan Shipka, che deve trovare un equilibrio tra una vita normale e lo studio di segreti dell'occulto, aggiungendoci anche tutte le problematiche che derivano dall'essere un adolescente. Netflix ha già ordinato due stagioni di dieci episodi ciascuna.

Il cast dello show comprende anche Michelle Gomez nei panni dell'insegnante Mary Wardell, Chance Perdono in quelli di Ambrose Spellman, cugino di Sabrina, Jaz Sinclair nei panni di Rosalind, migliore amica di quest'ultima e figlia del ministro di Greendale, Lucy Davis in quelli di Hilda Spellman, Miranda Otto in quelli di Zelda Spellman, e Richard Coyle in quelli dell'oscuro Padre Blackwood.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stata concepita come uno spin-off di Riverdale, la cui prima stagione è sbarcata su Netflix, ma per il momento non ci sono piani concreti per un crossover tra le due serie.

Come affermato dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, la serie presenterà un tono simile a quello di Rosemary's Baby, iconica pellicola horror diretta da Roman Polanski, e omaggerà anche il capolavoro di William Friedkin L'esorcista.