I nuovi report indicano che The Batman non sarà un prequel

In queste ore abbiamo sentito parlare molto di, della regia die della possibilità cheabbandoni il progetto in favore di Jake Gyllenhaal , pronto a sostituirlo nei panni dell'Uomo Pipistrello.

Proprio per questo potenziale recasting, dei report hanno affermato che la pellicola di Reeves possa trattarsi di un prequel ambientato molti anni prima di Batman v Superman: Dawn of Justice o, addirittura, essere uno stand-alone scollegato dalla continuity e più in linea con alcuni dei progetti in fase di sviluppo alla Warner attualmente (esempio: il film sul Joker senza Jared Leto).

Ora un nuovo rumor - non confermato, quindi prendete tutto ciò che segue con le 'pinze' - afferma che The Batman sarà effettivamente parte dell'Universo Cinematografico DC Comics e sarà un sequel diretto di Justice League. L'idea di Reeves è rendere la pellicola una crime story vicina alla mitologia di Batman nei fumetti.

Secondo questo report, le voci sul recasting sarebbero comunque vere, con Gyllenhaal pronto a sostituire Affleck, ed in questo caso Reeves punterebbe sul 'soft reboot' stile Bruce Banner all'interno dell'Universo Marvel Studios.