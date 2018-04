I nuovi promo tv di Deadpool 2 annunciano la prevendita dei biglietti

Deadpool ha fatto irruzione, la scorsa notte, su AMC per il finale di stagione di The Walking Dead, mostrando dei nuovi promo televisivi dall'atteso Deadpool 2 diretto dal regista David Leitch.

I promo televisivi - che vi mostriamo qui di seguito - non sono nulla di nuovo, in realtà, in quanto è una versione 'tagliata' del secondo full trailer ufficiale, ma con questi spot Deadpool annuncia ufficialmente, per questo giovedì in USA, l'apertura delle prevendite dei biglietti per il sequel.

La sinossi diffusa dalla Fox è la seguente: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"

Deadpool 2 arriva a metà maggio in Italia.