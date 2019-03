I nuovi Funko POP di Avengers: Endgame anticipano la rivincita tra Hulk e Thanos

la nuova edizione speciale dei Funko POP dedicati ad Avengers: Endgame contiene al suo interno i personaggi di Hulk (Mark Ruffalo) e Thanos (Josh Brolin), anticipando così il tanto atteso scontro che permetterà al gigante verde di prendersi una rivincita contro il Titano.

Potete trovare l'immagine dell'edizione in calce alla notizia.

Sempre restando in tema merchandising, è emersa in rete l'immagine di una nuova action figure dedicata al film dei Fratelli Russo che potrebbe darci un'ulteriore indizio sulla trama del film. Come potete vedere in calce alla notizia, l'action figure in questione raffigura Captain America con un elmo molto simile a quello del primo The Avengers: non è un segreto che il nuovo capitolo dei Vendicatori possa esplorare i viaggi temporali. Ricordiamo inoltre che nel trailer di Avengers: Endgame uscito di recente viene pronunciata la frase "A volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo".

Come ampiamente dimostrato dalla promozione e dalle dichiarazioni degli addetti ai lavori, tra cui il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, il film sarà fortemente incentrato sui 6 Avengers originali, ovvero Iron Man, Thor, Occhio di Falco, Vedova Nera e i già citati Captain America e Hulk. Inoltre la sinossi di Avengers: Endgame uscita di recente ha messo in chiaro una volta per tutte che la pellicola sarà un punto di arrivo per i 22 film del MCU.