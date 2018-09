I Mutanti con le nuove uniformi in uno scatto da X-Men: Dark Phoenix

Ieri mattina vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale di X-Men: Dark Phoenix, nuovo capitolo della saga-prequel dedicata ai mutanti dei fumetti della Marvel, ora vi mostriamo un nuovo scatto ufficiale dal film.

In seguito all'arrivo del trailer - che ha diviso in due i fan sul web e su Twitter, con numerose reazioni negative - Empire ha diramato un nuovo scatto ufficiale che mostra i nostri mutanti con le nuove uniformi riprese pari pari dal fumetto originale. Simon Kinberg aveva cosi spiegato la scelta di dare dei nuovi costumi agli X-Men cinematografici: "Avi Arad e Kevin Feige sono coloro che mi hanno chiamato 15 anni fa per parlare degli X-Men, e abbiamo parlato anche dei loro costumi... ora capisco quel che ha voluto fare Bryan Singer, e mi piace, ma gli X-Men con il quale sono cresciuto nei fumetti erano differenti. Quindi, essendo il regista, ero eccitato all'idea di poter dire la mia sui loro costumi".

Il film metterà Jean diventare - gradualmente - la Fenice Nera dei fumetti, con gli X-Men "che pensano che non debba essere salvata e aiutata, molti pensano che il mondo debba essere salvato proprio da lei" mentre sarà il suo amato Scott Summers/Ciclope "l'unico che si appiglia alla speranza di poterla salvare e riportare indietro la vera Jean Grey". In tutto ciò subentra la villain interpretata da Jessica Chastain, un mix di svariati personaggi dei fumetti che il filmaker descrive come "il diavolo sulla spalla di Jean".

Il film debutta a febbraio.