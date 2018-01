I Mercenari: Sylvester Stallone ritorna nel franchise per un quarto capitolo

Dopo i risultati non proprio positivi de I Mercenari 3 e l’uscita di Stallone nel marzo dell’anno scorso dalla popolare serie cinematografica a cause di divergenze creative con il produttore, il quarto appuntamento sul grande schermo sembrava essersi definitivamente arenato. Sembrava, appunto, perché ora non è più così.

È lo stesso Stallone che, tramite la sua pagina Instagram, posta una foto in cui veste i panni del mercenario Barney Ross con la seguente scritta:

“Proprio quando pensavi fosse sicuro uscirsene fuori… Loro stanno tornando!”.

Con una frase del genere ogni dubbio sul ritorno della star, che ha dato inizio a questo progetto giunto ad una trilogia nel 2014, è ormai svanito. D’altronde la forza trainante dell’intero franchise ha avuto dall’inizio la sua firma e anche per questo motivo sarebbe stato difficile immaginare un possibile quarto lungometraggio senza l’uomo che nel corso di quattro anni è stato capace di radunare nello stesso film i volti più noti del cinema d’azione del passato e del presente. Tra gli interpreti principali apparsi nelle storie de I Mercenari ci sono stati infatti nomi del calibro di Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Harrison Ford, Wesley Snipes, Mel Gibson e tanti altri ancora.



Difficile al momento ipotizzare chi effettivamente tornerà in corsa, ma di sicuro molti di essi potrebbero ricomparire più volentieri dopo che Stallone ha ormai fatto marcia indietro sulla sua precedente scelta. Non a caso così commentava ad aprile Schwarzenegger la notizia dell'allontanamento volontario da parte di Sly:



"Non ci sono I Mercenari senza di lui. Non parteciperei mai ad un film in sua assenza".



Quale attore non apparso nella trilogia vi piacerebbe vedere nella prossima avventura? Ditecelo nei commenti!