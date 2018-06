I mercenari 4: le riprese probabilmente il prossimo aprile

Dopo la conferma ufficiale dell’entrata in pre-produzione del quarto capitolo del franchise dedicato ai Mercenari, ecco la probabile data di inizio riprese.

Secondo quanto riportato su Omega Underground, le riprese dovrebbero avere inizio nell’aprile del 2019 per un’uscita nelle sale così prevista per il 2020. Le riprese in questione sono state rinviate di qualche settimana per permettere a Sylvester Stallone di occuparsi del quinto capitolo di Rambo, che verrà girato questo autunno. La location per le riprese de I mercenari 4 rimarrà la Bulgaria.

Il primo film risale al 2010 e riuscì ad incassare 274 milioni di dollari a livello globale. Ancor meglio fece il sequel, sulla scia del successo commerciale del primo film, con un incasso pari a 315 milioni di dollari. Una lieve flessione si registrò con il terzo capitolo, che ottenne 214 milioni al botteghino. Nonostante la stanchezza mostrata dal terzo film, Stallone ha sempre confermato la produzione di un quarto episodio del franchise.

Al momento non si conoscono i dettagli della trama e neppure il casting. Arnold Schwarzenegger tempo fa disse che non sarebbe tornato. Chissà che non possa cambiare idea, magari con un ruolo di primo piano. I fan di Stallone potranno trovarlo insieme a Dave Bautista in Escape Plane 2 e nel terzo film.

Rivedremo prossimamente Stallone nelle sale di nuovo nei panni di Rocky Balboa in Creed II, con Michael B. Jordan protagonista.